Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал об идее освободить работающих студентов от страховых взносов — платы за страхование.

По мнению чиновника, это поможет стимулировать молодежную занятость.

Схема, по которой будет проходить освобождение от уплаты страховых взносов, пока не определена. «Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах», — пояснил Топилин.

Источник: РИА «Новости»