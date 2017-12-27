Предприниматель Григорий Березкин приобрел издание «Деловой Петербург». Березкину принадлежат группа «Евросевернефть» (ЕСН), медиахолдинг «РБК», «Комсомольская правда» и других активы. Сумма сделки не разглашается по соглашению сторон.

«Это ведущее деловое издание Петербурга, с хорошей репутацией, качественным контентом и профессиональной командой. У “Делового Петербурга” премиальная аудитория, хорошая бизнес-модель. Мне газета нравится, и мы видим большой потенциал развития», — заявил Березкин.

Главный редактор журнала Максим Васюков отметил, что сделка укрепит позиции издания.

«Деловой Петербург» принадлежал шведской компании Bonnier Business Press. После изменения законодательства в области СМИ акции «ДП» приобрел холдинг Fort Group. В феврале эта компания продала 99 % принадлежащих ей акций главному редактору газеты Максиму Васюкову.

СМИ сообщали, что в покупке «Делового Петербурга» заинтересованы миллиардер и предполагаемый владелец «фабрики троллей» Евгений Пригожин, а также «Национальная медиа группа» (НМГ). Позднее Пригожин и НМГ опровергли эту информацию.

Источник: «Деловой Петербург»