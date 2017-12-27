Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: робот для исследования Фукусимы, идентификация через WeChat, потери из-за отсутствия закона об ICO и другие новости.

Пикап от Tesla

Tesla планирует создать электрический пикап — легкий грузовой автомобиль с открытой площадкой для перевозки грузов. Предварительная разработка проекта ведется уже на протяжении пяти лет. Полноценное проектирование начнется после завершения работ над кроссовером Model Y.

Пивные датчики

Датская пивоваренная компания Carlsberg разработает датчики с элементами искусственного интеллекта для определения аромата и вкуса пива. Ожидается, что технология ускорит разработку новых сортов пива и улучшит контроль качества. Их начнут применять уже в 2018 году. На проект потратят 6,5 миллиона долларов.

Многомиллиардные затраты на безделье

Три четверти американцев признали, что в их работе бывают периоды простоя, а у 22 % респондентов они случаются ежедневно. По подсчетам McCombs School of Business, безделье работников обходится компаниям в 100 миллиардов долларов в год. В опросе участвовали 1 003 представителя 29 профессий.

Робот для исследования Фукусимы

Компания Toshiba совместно с Международным исследовательским институтом по выводу из эксплуатации ядерных объектов создала робота для поиска расплавленного топлива во втором энергоблоке АЭС Фукусима-1, пострадавшем во время землетрясения 2011 года. Предполагается, что робот сможет опуститься на дно реактора и найти расплавленное топливо. Это позволит вывести реактор из эксплуатации.

Идентификация через WeChat

WeChat станет официальной идентификационной системой в Китае. По задумке властей виртуальные ID-карты мессенджера должны заменить традиционные удостоверения личности. Они позволят их владельцам пользоваться государственными услугами и службами доставки, регистрироваться в отелях и покупать билеты. Система начнет действовать по всей стране с января 2018 года.

Потери из-за отсутствия закона об ICO

В 2017 году российская экономика потеряла из-за отсутствия регулирования ICO порядка 20 миллиардов рублей. В частности, бюджет недополучил около 3–4 миллиардов рублей налогов. За 2017 год в России анонсировали около тысячи проектов, планирующих привлечение инвестиций с помощью криптовалют.