Самые прибыльные и убыточные активы 2017 года
«РБК» оценил доходность наиболее популярных вложений инвесторов и составил список самых прибыльных и убыточных активов 2017 года.
Место
Актив
Прибыль/Убыток
Депозит в евро
+ 8,76 %
Депозит в рублях
+ 7,64 %
ПИФы
+ 7,22 %
Наличные в евро
+ 7,14 %
Золото
+ 6,26 %
Недвижимость в Москве
– 1,8 %
Депозит в долларах
– 2,8 %
Серебро
– 3,27 %
Наличные в долларах
– 5,51 %
Акции российских компаний
– 7,8 %
Наилучшую динамику показали отдельные фонды облигаций, доходность которых составила до 13,7 %. Согласно прогнозу аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, цены на облигации в 2018 году продолжат расти за счет снижения Центробанком ключевой ставки.
Источник: «РБК»
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