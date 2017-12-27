«РБК» оценил доходность наиболее популярных вложений инвесторов и составил список самых прибыльных и убыточных активов 2017 года.

Место Актив Прибыль/Убыток

Депозит в евро + 8,76 %

Депозит в рублях + 7,64 %

ПИФы + 7,22 %

Наличные в евро + 7,14 %

Золото + 6,26 %

Недвижимость в Москве – 1,8 %

Депозит в долларах – 2,8 %

Серебро – 3,27 %

Наличные в долларах – 5,51 %

Акции российских компаний – 7,8 %

Наилучшую динамику показали отдельные фонды облигаций, доходность которых составила до 13,7 %. Согласно прогнозу аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, цены на облигации в 2018 году продолжат расти за счет снижения Центробанком ключевой ставки.

Источник: «РБК»