Министерство финансов разработало законопроект о регулировании цифровых активов, согласно которому майнинг криптовалют признается предпринимательской деятельностью.

В случае принятия документа майнить смогут только индивидуальные предприниматели и юридические лица. При этом майнерам придется платить налоги.

«Как любой человек, который занимается частным извозом, человек должен будет зарегистрироваться и делать то же самое. Это точно так же, как в любых других местах», — пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Законопроект не предусматривает отдельного налогообложения в сфере майнинга или введения специальных лицензий для майнеров.

В октябре министр финансов Антон Силуанов сообщил о решении государства взять под контроль процесс майнинга, а также выпуск и обращение криптовалют. Позднее президент Владимир Путин поручил законодательно прописать регулирование криптовалют.

Источник: «Интерфакс»