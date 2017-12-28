Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: топ «Ведомостей», главная проблема бизнеса, робот-курьер и другие новости.

Режим невидимки в iPhone X

В Японии разрабатывают приложение для iPhone X, которое может делать лицо невидимым, маскируя его под окружающие объекты. Оно построено на технологии ARKit — наборе инструментов Apple, позволяющем разрабатывать приложения в дополненной реальности. Сейчас оно находится на стадии тестирования.

Искусственный голос от Google

Google создала систему воспроизведения текстов Tacotron 2, звучание которой сложно отличить от голоса реального человека. Она способна обрабатывать сложные слова и имена, а также изменять интонацию в зависимости от пунктуации. Однако у системы есть недостаток — ее обучали подражать женскому голосу. Чтобы имитировать голос мужчины или другой женщины, Google придется тренировать систему заново.

Инвестиции в блокчейн

Платформа Waves запустит фонд Basics. Он ориентирован на инвестиции в инфраструктуру блокчейна. Сейчас идет процесс формирования капитала. Первоначальный объем фонда составит 10 миллионов долларов, но к маю 2018 года его хотят увеличить втрое за счет внешних инвесторов. Waves хочет инвестировать в торгуемые криптоактивы и блокчейн-проекты на ранних стадиях: pre-sale и pre-ICO.

Топ «Ведомостей»

Газета «Ведомости» подвела итоги 2017 года. Издание назвало имена людей, которые повлияли на бизнес, политику и другие сферы.

Персона Номинация

Леонид Михельсон, основной владелец «Новатэка» Бизнесмен года

Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Ethereum Профессионал года

Алексей Навальный, основатель ФБК Политик года

Е Цзяньмин, председатель совета директоров CEFC Загадка года

Кирилл Серебренников, режиссер Культурный герой года

Григорий Родченков, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Частное лицо года

Робот-курьер

В Италии тестируют робота-курьера YAPE с функцией распознавания лиц. На одном заряде устройство может проехать до 80 километров.

Главная проблема бизнеса

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров назвал главную проблему российского бизнеса. Она заключается в самих предпринимателях и их подходе к качеству. Главное, считает Гончаров, — найти продукт хорошего качества и установить долгосрочные партнерские отношения с поставщиком.