Президент России Владимир Путин подписал закон, ослабляющий валютный контроль для живущих за границей россиян.

Нововведение коснется россиян, которые более 183 дней в год живут за рубежом. Закон вступит в силу в 2018 году. Сейчас валютным резидентом считается гражданин России, приехавший в страну хотя бы на один день в год.

В иностранных банках запрещены некоторые операции для резидентов. В частности, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, а также от продажи ценных бумаг до 2018 года. Нарушителям запрета грозит штраф в размере 75–100 % от операции.

Ранее о необходимости ослабить валютный контроль заявлял министр экономики Максим Орешкин. По его мнению, сохранение требований валютного контроля для юрлиц, обязывающих возвращать валютную выручку, — препятствие для увеличения внешней торговли.

Источник: «Коммерсантъ»