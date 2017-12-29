Правительство России утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения», согласно которой ожидаемая продолжительность жизни к 2025 году составит 76 лет.

По планам Минздрава, смертность в стране снизится, а удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи — увеличится до 54 %.

Кроме того, смертность населения в трудоспособном возрасте должна снизиться на 100 тысяч человек в год — до 380 тысяч, а смертность от болезней кровообращения — до 500 тысяч.

Достичь этого планируется благодаря подпрограммам, среди которых —совершенствование оказания медпомощи, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, развитие санитарно-курортного лечения.

За первые семь месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 0,63 года и достигла рекордных 72 с половиной лет.

Источник: «РБК»