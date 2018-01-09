Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: отказ от Windows, сотрудничество Facebook и Sony, победа России в голландском суде, скандал из-за рекламы H&M и другие новости.

Отказ от Windows

В министерстве обороны перестанут использовать операционную систему Windows. Заменить ее в ведомстве хотят на отечественную Astra Linux. «По результатам командно-штабных учений „Кавказ-2016“ применение ОС СН Astra Linux Special Edition признано эффективным для решения задач Вооруженных cил, в том числе в сфере информационной безопасности», — заявили в ведомстве. Astra Linux серийно поставляется и применяется в ВС России с 2010 года.

Сотрудничество Facebook и Sony

Звукозаписывающая компания Sony / ATV Music Publishing заключила лицензионное соглашение с Facebook Inc. Теперь пользователи соцсетей Facebook и Instagram смогут загружать и пересылать видео, содержащие песни из каталога музыкальной компании. Детали сделки не известны.

Дроны-пианисты

Компания Intel на выставке CES в Лас-Вегасе представила беспилотники, которые умеют играть на пианино. Музыкальную часть презентации Intel начала с выступления группы Algorithm and Blues. Дроны присоединились к музыкантам во второй половине видео.

Генератор порно

В Сети появилась программа FakeApp. Она позволяет создавать порно с лицом любого человека. Ранее было опубликовано описание работы алгоритма (а также его код), который ИИ-эксперты могли использовать для создания видео для взрослых.

Работа программы FakeApp

Приложение для Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One представила мобильное приложение для пассажиров системы сверхскоростного передвижения Hyperloop. В сервисе есть навигация по маршруту. Приложение также может подсказать, где человеку нужно повернуть, чтобы добраться до Hyperloop. Помимо этого, пользователи смогут выбирать маршрут в зависимости от его скорости, цены или экологичности. Компания выпустит приложение в 2018 году.

Победа России в голландском суде

Апелляционный суд Нидерландов разрешил российской госкомпании «Союзплодоимпорт» использовать торговую марку водки Stolichnaya. Суд постановил, что зарегистрированная в Люксембурге компания Spirits International (входит в группу SPI Юрия Шефлера) должна прекратить продажу водки под одноименным брендом. Судебные разбирательства о праве обладания брендом длились около 12 лет.

Скандал из-за рекламы H&M

Ретейлер H&M обвинили в расизме. Причиной обвинений стали детские худи с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях», которые рекламировал чернокожий ребенок. Марка уже принесла извинения. Однако худи по-прежнему продается на сайте, но уже без фотографии модели.