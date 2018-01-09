Российская компания Moscow Tesla Club рассказала о планах продажи бюджетного электромобиля Tesla Model 3.

Сейчас клуб принимает заказы на поставки Tesla. Забронировать автомобиль можно за 145 тысяч рублей. Презентация модели для потенциальных покупателей пройдет в первом квартале, тогда как продажи начнутся в конце 2018 года.

Рыночная стоимость Model 3 в России составит от 3,5 до 5,5 миллиона рублей. Для сравнения: цена на другую модель Tesla — Model S — стартует от 7,6 миллиона рублей.

Производство самого бюджетного электрокара Tesla Model 3 началось в сентябре 2017 года. Спустя месяц компания сообщила о проблемах на производстве: за третий квартал Tesla выпустила 260 автомобилей вместо обещанных 1 500.

Источник: RNS