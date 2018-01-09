Компания Microsoft приостановила распространение обновлений безопасности для Windows, устраняющих уязвимости Spectre и Meltdown.

Решение приняли после жалоб пользователей на то, что у них перестали запускаться компьютеры. Проблема коснулась владельцев компьютеров, работающих на базе процессоров AMD.

«После проведения расследования Microsoft определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки путей смягчения последствий уязвимостей Spectre и Meltdown», — сообщил представитель компании.

После устранения ошибок рассылка обновлений возобновится.

Источник: The Verge