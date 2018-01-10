Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил о подготовке законопроекта, предотвращающего уклонение от налогов через криптовалюты.

«Некоторые люди уходят из долларов, из вкладов, покупают биткоины и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено. Есть группа, которая работает именно над этой частью, и она уже дала свои предложения», — пояснил Аксаков.

Инициативу рассмотрят отдельно от разрабатываемого Минфином законопроекта о регулировании цифровых активов.

Помимо этого, парламентарий рассказал о подготовке поправок в закон о банкротстве для возможности включения криптовалют в конкурсную массу, а также в Гражданский кодекс для определения достоверности заключенных договоров с помощью смарт-контрактов.

В октябре министр финансов Антон Силуанов сообщил о решении государства взять под контроль процесс майнинга, а также выпуск и обращение криптовалют. Позднее президент Владимир Путин поручил законодательно прописать регулирование криптовалют. В декабре Минфин разработал законопроект о регулировании цифровых активов, согласно которому майнинг признается предпринимательской деятельностью.

Источник: «Интерфакс»