Минфин потратил все средства из Резервного фонда на покрытие дефицита федерального бюджета.

В результате с 1 февраля Резервный фонд прекратит свое существование.

Остатки Резервного фонда — 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,10 миллиарда фунтов стерлингов были реализованы за 1,042 триллиона рублей и зачислены на единый счет федерального бюджета.

Всего в 2017 году из суверенных фондов правительство потратило более 2 триллионов рублей. Из них 660 миллиардов рублей — из Фонда национального благосостояния, а 1,5 триллиона рублей — из Резервного фонда.

Резервный фонд создали в 2008 году. Его формировали за счет нефтегазовых доходов. Размер отчислений в фонд ежегодно определяло правительство.

После исчерпания Резервного фонда дефицит бюджета хотят покрывать за счет Фонда национального благосостояния. По состоянию на 1 января 2018 года в нем находилось 3,75 триллиона рублей.

Источник: Министерство финансов России