АвтоВАЗ подвел итоги продаж автомобилей за 2017 год.

За прошлый год компания реализовала 311,6 тысячи машин, 45 % из них продали по программам господдержки.

Доля АвтоВАЗа на российском рынке составила 20,5 %, что является наибольшей долей Lada за последние шесть лет. Исходя из этого, каждый пятый проданный автомобиль в России сделан на АвтоВАЗе.

Наиболее популярными моделями Lada по итогам 2017 года стали Granta (93,7 тысячи машин), Vesta и Xray.

По предварительным данным АвтоВАЗа, российский авторынок за 2017 год вырос на 12 % до 1,6 миллиона машин. Тогда как прогноз Ассоциации европейского бизнеса на 2017 год предусматривал рост на 10,8 %.

Прогнозируется, что авторынок в России продолжит расти, но медленнее, чем в 2017 году. АвтоВАЗ, в свою очередь, планирует «сохранить или увеличить свою долю на рынке» и в 2018-м.

Источник: «РБК»