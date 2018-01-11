Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: провал ICO MDK, уступки Apple Китаю, чехол-дрон и другие новости.

Уступки Apple Китаю

В конце февраля Китай получит доступ к данным местных пользователей iCloud. Помимо Apple, информацию о них сможет изучать государственная компания Guizhou on the Cloud Big Data (GCBD). Новые правила не коснутся аккаунтов, зарегистрированных за пределами Китая.

Кража денег порностартапом

Основатель стартапа Fantasy Market исчез с деньгами, полученными в ходе ICO. За месяц компания привлекла более 4,4 миллиона долларов. Ранее Джонатан Лукас предложил пользователям оплачивать просмотр порнороликов своими токенами FMtoken. Сейчас заявление на сайте Fantasy Market гласит, что Лукас планирует вернуть все средства инвесторам в течение трех-пяти дней.

ИИ-телепат

Исследователи из японской лаборатории ATR создали искусственный интеллект, способный читать мысли и отображать то, что человек видит перед собой. Ученые назвали это глубоким воспроизведением изображений. В будущем подобные системы позволят людям делиться мыслями и образами, а также создавать системы мгновенного обмена информацией между человеком и машиной.

Провал ICO MDK

Интернет-проект MDK в рамках ICO собрал в семь раз меньше средств, чем планировал. Компания привлекла всего 140 тысяч долларов вместо миллиона. Неудачу объяснили «пузырем криптовалют», активностью мошенников и недостатком рекламы.

Угрозы биткоину

Правительство Южной Кореи хочет запретить торговлю криптовалютами. Сейчас готовится законопроект, который ограничит торги на местных биржах. Кроме того, ранее о своем намерении активно содействовать прекращению майнинга криптовалют заявили власти Китая. Они сослались на избыточное потребление электричества и финансовые риски, связанные с этой деятельностью. Это может привести к переносу майнинг-ферм в Канаду, Исландию, Восточную Европу и Россию.

Летающий смартфон

Компания AEE представила прототип чехла для смартфона, который превращается в оснащенный камерой дрон. Новинку назвали Selfly. Беспилотник способен подниматься на высоту до 13 метров, а встроенная в дрон камера позволяет делать фотографии разрешения 1080p со скоростью 60 кадров в секунду. Устройство поступит в продажу весной 2018 года и будет стоить 130 долларов.

Многоразовая бумага

Китайские ученые разработали многоразовую бумагу. С нее можно стирать напечатанный текст и изображения, что позволит экономнее расходовать природные ресурсы.