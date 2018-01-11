Федеральная антимонопольная служба завела дело на компании ПАО «Трансстроймеханизация» и ЗАО «Трест Камдорстрой». По данным ведомства, они сформировали картель при строительстве взлетно-посадочных полос нескольких аэропортов, в том числе московского Шереметьева.

По предварительным данным, доход картеля превысил 25 миллиардов рублей. «Это порядка шести-семи аэропортов, которые попали в сферу рассмотрения. На сегодняшний день это крупнейшее дело в сфере строительства», — заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Компания «Трансстроймеханизация» входит в группу «Мостотрест». Ее акционером был Игорь Ротенберг. В частности, она является генподрядчиком строительства ВВП-3 в Шереметьеве.

Ранее сообщалось, что строительство третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево завершит ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

Решение о строительстве новой полосы было принято в 2009 году. Изначально проект стоил 26,2 миллиарда рублей, потом на него выделили еще почти 10 миллиардов.

Источник: «Ведомости»