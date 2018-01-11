В Минтрансе сообщили, что иностранным авиакомпаниям могут разрешить выполнять внутрироссийские перевозки футбольных болельщиков на время ЧМ-2018.

«Допускаем на период проведения каботажные перелеты внутри страны для тех туристов, которые прилетят сюда своими чартерами»,— сказал глава ведомства Максим Соколов.

Такое решение могут принять, если российские авиакомпании не смогут перевезти всех болельщиков. При этом иностранные компании еще не подавали заявки на выполнение таких перелетов.

Соколов добавил, что правительство планирует ограничить цены на авиабилеты на время проведения чемпионата.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи.

Источник: Коммерсантъ