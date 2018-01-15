Банк «Русский стандарт» запустила сервис помощи в поиске работы для должников, потерявших работу.

Чтобы воспользоваться услугой, заемщик должен сообщить кредитной организации о потере работы. Менеджер по персоналу в банке выберет вакансии и направит их должнику. Сервис доступен как должникам с просрочкой по платежу, так и заемщикам, лишившимся работы.

«Мы стараемся помочь клиентам даже в случае потери работы не допускать просрочек по кредиту и не испортить свою кредитную историю», — объяснил инициативу глава дирекции по работе с проблемными активами банка Эдуард Быстрай.

Кроме того, параллельно с клиентом обсуждаются возможные варианты погашения долга, например, перенос срока платежа по кредиту, рассрочка выплат, выход из просрочки за счет частичных платежей.

Перед запуском проект тестировали в течение трех месяцев. Тогда должникам предложили 15 тысяч вакансий, согласились на которые лишь 20 % участников проекта. Благодаря сервису банк ежемесячно возвращает 700—900 миллионов рублей просроченных долгов.

Источник: «Коммерсантъ»