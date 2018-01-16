Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: МТС на рынке киберспорта, сотрудничество «Яндекс.Кассы» и «Бизнес.Ру», роботы-паиньки и другие новости.

МТС на рынке киберспорта

Мобильный оператор МТС купил компанию Praliss Enterprises. Она управляет киберспортивным клубом Gambit Esports. Компания объединяет четыре команды в популярных игровых дисциплинах FIFA, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и League of Legends. Группа МТС уже создала в рамках собственного центра инноваций киберспортивное подразделение.

Роботы-паиньки

Агентство перспективных оборонных разработок Министерства обороны США разрабатывает программное обеспечение для роботов, которое будет управлять их поведением в той или иной ситуации. Предполагается, что такая доработка позволит существенно улучшить отношение людей к роботизированным системам.

IPO Xiaomi

Стоимость китайского производителя электроники Xiaomi в ходе IPO могут оценить в 100 миллиардов долларов. Первичное размещение акций компании может стать крупнейшим в отрасли с 2014 года. Компания уже заключила соглашение с банками Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse и Deutshe Bank о проведении IPO на бирже Гонконга до конца 2018 года.

Крупнейшие ретейлеры мира

Самыми крупными ретейлерами мира признали американские компании Wal-Mart Stores (485,9 миллиарда долларов оборота), Costco Wholesale (118,7 миллиарда долларов) и The Kroger Co (115,3 миллиарда). Также в топ-10 вошел Amazon. Компания заняла шестое место с 94,7 миллиарда долларов оборота.

«Джарвис» от BlackBerry

Производитель смартфонов BlackBerry представил программу для защиты беспилотных автомобилей. Ее назвали «Джарвис» в честь искусственного интеллекта из фильмов о Железном человеке. Приложение проверяет безопасность программного обеспечения, используемого при производстве беспилотных машин. Его уже тестирует, например, Jaguar Land Rover.

Сотрудничество «Яндекс.Кассы» и «Бизнес.Ру»

«Яндекс.Касса» и «Бизнес.Ру» разработали новое решение для малого и микробизнеса. Новый сервис позволяет использовать одну кассу для выдачи чеков как в офлайн-, так и в интернет-магазине. Для этого он связывает контрольно-кассовую технику с платежным решением «Яндекс.Кассы». Для клиентов «Яндекс.Кассы» решение «Бизнес.Ру» обойдется в 3 600 рублей в год без учета стоимости покупки оборудования.