Роспотребнадзор поддержит тех, кто столкнулся с проблемами при попытке расплатиться новыми банкнотами в 200 и 2 тысячи рублей.

Продавцов, не желающих принимать купюры, будут штрафовать. Нарушившим закон грозят санкции до 50 тысяч рублей.

«Любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2 тысячи рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи», — отметили в ведомстве.

Также 18 января Роспотребнадзор откроет всероссийскую горячую линию с консультациями о приеме новых купюр. Найти телефон можно на сайтах территориальных управлений службы.

Источник: Роспотребнадзор