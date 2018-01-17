Первый заместитель главы Центробанка Сергей Швецов сравнил появление криптовалют с возникновением виагры.

Как была изобретена виагра? Случайно — в рамках поиска формулы для сердечной мышцы. В случае с криптовалютами для глобального рынка создавали нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. То есть искали одно, а получилось другое Сергей Швецов, первый заместитель главы Центробанка

По словам Швецова, именно с эффектом виагры и связан ажиотажный спрос на криптовалюты: большинство рассматривает их не как платежное средство, а как средство для инвестиций. «Это не конкурент деньгам», — добавил он.

Ранее свое отношение к криптовалютам высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он допустил, что в скором времени они в принципе исчезнут.

The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.

Источник: «РБК»