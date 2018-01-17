Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что девушки переключили свое внимание с бриллиантов на новые и более интересные способы накопления.

Я знаю, что лучший подарок сегодня для девушек — не бриллианты, а криптовалютные фермы Алексей Моисеев, заместитель министра финансов России

Чиновник отметил, что эту ситуацию надо менять, чтобы девушки вновь полюбили бриллианты. Какие меры для этого планируется предпринять, он не уточнил.

Сами же криптовалюты Моисеев сравнил с жетонами из игры World of Tanks. «Это очередная игрушка, которая найдет свою нишу. Это как кто-то играет в танки, а кто-то не играет в танки. Вот какое-то общее сообщество там будет. Люди, которые играют в танки, продают и покупают какие-то жетончики для этой игры. Точно также будут какие-то люди, которые пользуются криптовалютой», — пояснил он.

Ранее свое отношение к криптовалютам высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он допустил, что в скором времени они в принципе исчезнут. А первый замглавы Центробанка Сергей Швецов сравнил появление криптовалют с изобретением виагры.

The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.

Источник: «Ведомости»