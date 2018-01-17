Эксперты Всемирного экономического форума считают, что экологические проблемы станут основными угрозами мировой экономике в 2018 году.

Отчет ВЭФ опирается на четыре основные области: деградация окружающей среды, нарушения кибербезопасности, экономические тенденции и геополитическая напряженность.

В ежегодном опросе ВЭФ участвовали около тысячи экспертов. Они оценили 30 отдельных глобальных рисков. 59 % респондентов отметили повышение рисков в 2018 году. 7 % заявили о снижении угрозы.

Согласно опросу, количество экологических рисков рекордно выросло: в топ-5 главных факторов риска на 2018 год вошли экстремальные погодные явления, стихийные бедствия и неблагоприятные последствия изменения климата.

Также эксперты отмечают риски кибератак, кибермошенничества и краж данных. Кроме того, ожидается ухудшение политического или экономического противостояния между ведущими мировыми державами.

По масштабности последствий важнейшим риском эксперты называют применение оружия массового поражения.

Источник: «Коммерсантъ»