Министерство финансов подготовило законопроект о снятии любых ограничений по зарубежным банковским счетам россиян.

Ведомство намерено отменить требования о репатриации валютной выручки и ввести обязательную отчетность для юридических лиц, которая заменит существующие механизмы расчета и контроля за состоянием платежного баланса.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, предложение Минфина уже поддержали в Минэкономразвития, ФТС и ФНС, хотя Центробанк пока что «занимает более осторожную позицию».

Источник: «РБК»