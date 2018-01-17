Снять ограничения по зарубежным счетам россиян
Министерство финансов подготовило законопроект о снятии любых ограничений по зарубежным банковским счетам россиян.
Ведомство намерено отменить требования о репатриации валютной выручки и ввести обязательную отчетность для юридических лиц, которая заменит существующие механизмы расчета и контроля за состоянием платежного баланса.
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, предложение Минфина уже поддержали в Минэкономразвития, ФТС и ФНС, хотя Центробанк пока что «занимает более осторожную позицию».
Источник: «РБК»
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