Ассоциация инновационных регионов России представила «Рейтинг инновационных регионов».

Регион

Санкт-Петербург

Москва

Республика Татарстан

Санкт-Петербург стал лидером, так как там высокий уровень социально-экономических условий инновационной деятельности.

Речь идет о высокой доле наукоемких и высокотехнологических отраслей в ВВП, высокой доле занятых в инновационных отраслях от общей доли занятых в регионе, высоком уровне ВВП в расчете на одного занятого в экономике региона.

Всего в группу «сильных» и «среднесильных» инноваторов в 2017 году вошли 26 регионов страны. Еще 29 регионов формируют группу «средних» инноваторов, к «отстающим» относятся 30 субъектов.

Источник: РБК