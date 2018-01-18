Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: иск к Twitter, апельсин для Tesla, зубная щетка за 100 долларов и другие новости.

Конструктор Nintendo

Компания Nintendo создала конструктор из картона для Switch, а также набор мини-игр, с которыми он может взаимодействовать. В компании отметили, что конструктор не только научит детей делать что-то своими руками, но и даст им базовые знания о технологиях. Новинка поступит в продажу 20 апреля. Стоить конструктор будет 70 долларов.

Фото: Nintendo

Возвращение Apple

Apple планирует перевести в Америку 250 миллиардов долларов с зарубежных счетов. Кроме того, компания хочет построить еще одну штаб-квартиру, а также нанять 20 тысяч сотрудников и вложить в экономику США 350 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Место, размеры и сроки постройки нового здания определят к концу 2018 года.

Миллиарды на перепродаже доменов

Объем российского рынка перепродажи доменов киберсквоттерами оценили в 45 миллиардов рублей. По подсчетам экспертов, в доменных зонах .ru и .рф находятся около 6,3 миллиона доменных имен. При этом только 1,2 % из них охраняются как товарные знаки — это около 76 тысяч доменов.

Иск к Twitter

Основатель шоу и платформы для подкастов This Week in Tech Лео Лапорте подал в суд на сервис микроблогов Twitter. Причиной иска стали нарушения прав на использование товарного знака. TWiT требует запретить Twitter использовать свой бренд для видеопроектов и получать от них деньги.

Апельсин для Tesla

Американец Дейв Миттон обманул автопилот Tesla с помощью апельсина на руле автомобиля. По правилам во время поездки на автопилоте водитель должен держать руки на руле. Однако силы, с который апельсин давит на руль, оказалось достаточно, чтобы обойти систему безопасности.

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Зубная щетка за 100 долларов

Colgate и Apple выпустили умную зубную щетку E1. Ее можно купить только в магазинах и на сайте Apple. Новинка стоит 99,95 доллара. Щетка способна давать обратную связь в режиме реального времени, для этого необходимо синхронизировать ее с iOS-приложением Colgate Connect. Android-версия не предусмотрена.