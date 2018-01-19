Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: самые инновационные компании мира, искусственный интеллект в call-центре, создание «Яндекс.Еды» и другие новости.

Денежные переводы в WhatsApp

WhatsApp тестирует функции денежных P2P-переводов в Индии. Система построена на интерфейсе Unified Payments Interface и позволяет осуществлять переводы между банковскими счетами. На первом этапе служба будет поддерживать только платежи между пользователями.

Плавающие электромобили

Экс-сотрудник Toyota Motor Хидео Цурумаки основал стартап и создал электромобиль, который в критических ситуациях может держаться на плаву. Идея пришла к нему после того, как он увидел последствия крупного цунами в Японии в 2011 году. К 2020 году Цурумаки хочет вывести компанию на рынок.

Фото: fomm.co.jp

Откуп главы Uber

Бывший глава Uber Трэвис Каланик заплатил 200 тысяч долларов водителю Фавзи Камелу, видео разговора с которым опубликовали зимой 2017 года. Так Каланик хотел замять скандал, вызванный роликом. Ему пришлось лично извиниться перед водителем. «Встреча завершилась на положительной ноте. Трэвис уважает открытость и прощение мистера Камела», — заявили представители Каланика.

Нейросеть-иллюстратор

Microsoft представила состязательную нейросеть, которая умеет создавать изображения при помощи ключевых слов и небольшого текстового описания. Главное ее отличие от аналогичных разработок в том, что нейросеть может обращать внимание на детали, оценивать каждое заданное слово, чтобы на их основе создавать подробное изображение с точными характеристиками.

Фото: arXiv 2017

ИИ в call-центре

Российская венчурная компания и Сбербанк на базе ассоциации «ФинТех» разрабатывают проект по созданию платформы iPavlov для искусственного интеллекта. Ее будут использовать в call-центрах. Инвестиции в проект оцениваются в 300 миллионов рублей. Первые результаты представят в 2018 году.

Появление «Яндекс.Еды»

В составе «Яндекса» появилась новая компания — «Яндекс.Еда». Она займется развитием бизнеса по доставке еды и объединит активы этого направления — сервисы FoodFox и UberEATS.

Самые инновационные компании мира

По данным консалтинговой компании The Boston Consulting Group, самой инновационной компанией 2017 года стала Apple. На втором месте — Google, на третьем — Microsoft. В топ-10 рейтинга также вошел интернет-ретейлер Alibaba и сервис заказа такси Uber. Российских компаний в списке нет.