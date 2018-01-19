Продажи ноутбуков в России по итогам 2017 года выросли впервые за последние пять лет — примерно до 80 миллиардов рублей.

В прошлые годы покупатели часто предпочитали планшеты, тогда как сейчас популярность снова возвращается к ноутбукам. В этот сегмент уходят и традиционные производители планшетов — например, Irbis и Prestigio.

По предварительным оценкам «Евросети», продажи ноутбуков выросли на 4 % при средней цене в 31 500 рублей. Всего за прошлый год продали 2,54 миллиона устройств на 79,9 миллиарда рублей. Увеличение продаж подтвердили и в «М.Видео». По прогнозам, в 2018 году рост продолжится и составит примерно 5 %.

Больше всего в 2017 году купили ноутбуков Lenovo, Asus, HP, Acer и Dell. На этих производителей приходится около 80 % всех продаж. Спросом пользуются также медиабуки — устройства для онлайн-серфинга, просмотра фильмов и фото. Их производят компании Prestigio и Irbis. Кроме того, развивается сегмент клаудбуков — недорогих моделей с объемом памяти, сравнимым по объему со смартфонами.

Большинство продаж пришлось на бюджетные устройства в пределах 20 тысяч рублей и игровые ноутбуки. Позитивная динамика наблюдается и у ноутбуков с большими экранами, которыми заменяют настольные компьютеры.

Кроме того, эксперты отмечают рост на рынке портативной электроники —наушников, зарядных устройств и чехлов, а также сотовых телефонов, смартфонов и экшен-камер. В то же время рынки планшетов и фотоаппаратов продолжают падение: в 2017-м — на 21 %. В том числе снизилась доля традиционных лэптопов — на 2 %.

Источник: «Коммерсантъ»