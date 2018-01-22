Трое россиян вошли в рейтинг самых перспективных европейцев до 30 лет
Журнал Forbes представил рейтинг самых перспективных европейцев в возрасте до 30 лет. В их числе — три россиянина, ведущие бизнес за пределами страны.
Список делится на десять категорий в сферах искусства и культуры, развлечений, ретейла, инноваций и медиа.
В рейтинг молодых инноваторов вошел россиянин Денис Федоряев —сооснователь компании Blazar Capital.
В списке «Ретейл и e-commerce» оказалась москвичка Гульназ Хусаинова со стартапом EasySize. Ее проект использует технологии искусственного интеллекта для определения размера одежды по фото.
Одной из самых перспективных в сфере культуры и искусства стала Татьяна Кожевникова — владелица магазина по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London. Для создания одежды используются лазерные технологии.
В рейтинг вошли также знаменитости: певицы Рита Ора и Дуа Липа и актриса Мэйси Уильямс.
Источник: Forbes
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