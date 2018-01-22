Журнал Forbes представил рейтинг самых перспективных европейцев в возрасте до 30 лет. В их числе — три россиянина, ведущие бизнес за пределами страны.

Список делится на десять категорий в сферах искусства и культуры, развлечений, ретейла, инноваций и медиа.

В рейтинг молодых инноваторов вошел россиянин Денис Федоряев —сооснователь компании Blazar Capital.

В списке «Ретейл и e-commerce» оказалась москвичка Гульназ Хусаинова со стартапом EasySize. Ее проект использует технологии искусственного интеллекта для определения размера одежды по фото.

Одной из самых перспективных в сфере культуры и искусства стала Татьяна Кожевникова — владелица магазина по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London. Для создания одежды используются лазерные технологии.

В рейтинг вошли также знаменитости: певицы Рита Ора и Дуа Липа и актриса Мэйси Уильямс.

Источник: Forbes