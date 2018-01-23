Министерство финансов предложило продлить еще на год налоговые каникулы для граждан, которые зарегистрируются самозанятыми. При этом мера распространяется только на три категории самозанятых: нянь, репетиторов и домработниц.

По итогам первого года действия программы, к 1 января 2018 года, в России зарегистрировано только 936 самозанятых граждан. Всего в России, по оценкам экспертов, может быть до 20 миллионов граждан, которые работают, но не отчитываются об этом перед государством.

Источник: «Российская газета»