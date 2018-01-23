Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых еще на год
Министерство финансов предложило продлить еще на год налоговые каникулы для граждан, которые зарегистрируются самозанятыми. При этом мера распространяется только на три категории самозанятых: нянь, репетиторов и домработниц.
По итогам первого года действия программы, к 1 января 2018 года, в России зарегистрировано только 936 самозанятых граждан. Всего в России, по оценкам экспертов, может быть до 20 миллионов граждан, которые работают, но не отчитываются об этом перед государством.
Источник: «Российская газета»
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