Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: IPO Toshiba, платные новости в Facebook, VR-игры от создателей «Танков» и другие новости.

Новая единица времени от Facebook

Проект Facebook Open Source придумал новую единицу исчисления времени в C++ под названием flick — «щелчок» или «быстрое движение». Один щелчок составляет ровно 1/705 600 000 секунды, или примерно 1,41723356 наносекунды. Слово для обозначения единицы ввел еще в 2016 году бывший сотрудник Oculus Story Studio Кристофер Хорват.

Увольнение робота

Во флагманском магазине шотландской сети супермаркетов Margiotta уволили робота по имени Фабио. Он проработал около недели и лишился работы, потому что предлагал покупателям обниматься, вместо того чтобы искать нужные им продукты. Фабио отправили в университет Heriot-Watt, который предоставил робота в рамках эксперимента.

Робот Pepper по имени Фабио. Фото «Би-би-си»

Очереди в магазине без очередей

В новый супермаркет Amazon Go — первый автоматизированный офлайн-магазин без касс и продавцов — выстроилась очередь. В Amazon утверждали, что технологии позволят делать покупки проще и сократить время похода в магазин благодаря отсутствию очередей на кассах. Вывеска перед входом в магазин гласит: «Никаких очередей. Никаких проверок. Никаких, серьезно».

Фото: GeekWire

IPO Toshiba

В 2018 году Toshiba хочет провести IPO своего подразделения по производству процессоров в случае, если японский регулятор не одобрит сделку о его продаже концерну во главе с Bain Capital. Оценка сервиса и сумма, которую компания рассчитывает привлечь, не раскрываются.

Платные новости в Facebook

Основатель и глава компаний News Corp и 21st Century Fox Руперт Мердок призвал Facebook платить средствам массовой информации сбор за размещение их материалов в социальной сети. Мердок считает, что такая мера поспособствует повышению качества новостного контента и поможет бороться с фейковыми новостями.

VR-игры от создателей «Танков»

Wargaming и VRTech разработали Neurogaming — глобальную платформу по изданию и разработке VR-игр и технологий. Цель компании — создание VR-контента, доступного каждому. Первым проектом станет World of Tanks VR — игра для залов виртуальной реальности с максимальным эффектом присутствия. В 2018 году World of Tanks VR станет доступной в залах CinemaVR, расположенных в крупнейших городах России.

Потери Netflix

Прекращение сотрудничества Netflix с актером Кевином Спейси обошлось компании в 39 миллионов долларов. Эта сумма в отчетах значится как «непредвиденные расходы». Однако, по данным американских СМИ, это связано с отказом от работы с актером. Такие средства Netflix потратил на съемку эпизодов сериалов «Карточный домик» и «Гор» об американском писателе Горе Видале.

Новые ограничения для криптовалют в Южной Корее

Власти Южной Кореи запретили любые транзакции криптовалют с анонимных банковских счетов. Теперь все держатели виртуальных кошельков криптовалют должны будут привязывать их к реальным банковским счетам и подтверждать свою личность. Нововведение вступит в силу с 30 января.