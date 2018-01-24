«Газпром-Медиа» запустит собственный онлайн-кинотеатр.

По данным издания «РБК», его цель —монетизировать в цифровой среде контент развлекательных телеканалов холдинга, прежде всего ТНТ.

Директор по корпоративным коммуникациям «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая подтвердила, что субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» готовится запутить видеосервис.

По словам Осадчей, запуск проекта запланирован на весну. «Основная цель создания сервиса — сделать востребованный и популярный контент холдинга ближе к зрителю на всех платформах», — сказала она.

Источник: РБК