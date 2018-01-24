«Детский мир» открывает магазины в новом «супермалом» формате. Первый такой магазин заработал в Подмосковье в декабре 2017 года.

Пока неизвестно, сколько «супермалых» магазинов планируется открыть. Их основное отличие — торговая площадь и ассортимент меньше, чем у самого компактного формата «Детского мира».

Если сейчас малые магазины группы занимают 600–800 квадратных метров, на которых продается 6,5 тысячи наименований товаров, то у нового формата — 500–600 квадратных метров торговой площади и 5 тысяч наименований товаров.

Источник: «Коммерсантъ»