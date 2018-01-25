Минэкономики подготовило пакет поправок к действующему законодательству для проведения глобальной реформы ТО. В документе предусмотрены суровые наказания для водителей и мастеров за махинации с техосмотром.

Первых начнут штрафовать, используя дорожные камеры, за управление машиной, которая не прошла ТО. Предварительная сумма штрафа составляет 800 рублей, сейчас подобных санкций нет. Если же будет установлено, что ДТП случилось из-за технической неисправности машины, не прошедшей техосмотр, страховщик получит право выступить с регрессным иском к автовладельцу. Такую норму внесут в закон об ОСАГО.

Ужесточение контроля ждет и операторов ТО. Минэкономики намерено исключить ситуации, когда диагностическая карта (документ с результатами техосмотра) выдается владельцу машины, которая на пункт ТО не приезжала. Карта по итогам осмотра будет формироваться только в электронном виде и заверяться усиленной электронной подписью эксперта. Процесс осмотра будет обязательно фиксироваться на видео и загружаться автоматически в централизованную базу ЕАИСТО. Штраф до 10 тысяч рублей грозит эксперту, который сформировал карту и допустил к движению машину, не прошедшую ТО. Если же установлено, что данные были заведомо недостоверными и передавались в базу умышленно, сотрудник может быть наказан принудительными работами на срок до четырех лет — такую поправку внесут в УК. А если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, может назначаться тюремный срок до двух лет. Срок может достичь четырех лет в случае, если машина с фиктивным ТО попала в аварию.

Источник: «Коммерсантъ»