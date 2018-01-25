Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: деловой завтрак с роботом, франшиза CarPrice, налоговые премии сотрудникам Disney, Verizion и Starbucks и другие новости.

Самый дорогой производитель марихуаны

Канадские компании Aurora Cannabis и CanniMed Therapeutics договорились о слиянии. Если сделку одобрят, на мировом рынке появится крупнейший по стоимости производитель марихуаны. Капитализация объединенной структуры оценивается примерно в 6 миллиардов долларов.

Клоны обезьян

В Китае впервые клонировали обезьян с помощью переноса ядра соматической клетки, что приближает ученых к клонированию человека. Первым животным, которое клонировали подобным образом, стала овечка Долли (это было в 1996 году).

Робот на деловом завтраке

Робот по имени Софи стала участницей делового завтрака Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На нем обсуждались перспективы развития искусственного интеллекта и его влияние на компании и экономику.

Суды из-за Grumpy Cat

Кошка по кличке Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat, принесла своей хозяйке Табате Бандесен еще 710 тысяч долларов. Эту сумму ее компания отсудила у американской кофейни Grenade, которая нарушила авторские права.

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat) Янв 11, 2018 at 2:38 PST

Премии в Disney, Verizion и Starbucks

Walt Disney, Verizion и Starbucks выплатят своим сотрудникам единовременные премии из средств, сэкономленных из-за снижения налога на прибыль в США. Так, 125 тысяч сотрудников Disney получат дополнительную премию в тысячу долларов. Старшим менеджерам Starbucks доплатят по 500 и 2 тысячи долларов, а Verizion раздаст по 50 акций всем сотрудникам, работающим на полную ставку.

Франшиза CarPrice

Онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice запустил продажи франшизы в регионах России. Стоимость франшизы — 400 тысяч рублей. Франчайзи ответственен за ремонт помещения и организацию площадки для осмотра и хранения машин. При покупке франшизы партнер должен внести депозит в размере 1,5 миллиона рублей, но если передумает развивать бизнес, CarPrice вернет эти деньги.