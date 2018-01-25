Россия заняла 25-е место в рейтинге самых инновационных стран мира по версии агентства Bloomberg.

За год Россия поднялась на одну строчку, таким образом немного отыграв прошлогоднее падение на 14 позиций. Лучшие результаты Россия показала в сфере высшего образования, заняв 5-е место.

Лидером рейтинга вновь стала Южная Корея, за которой следуют Швеция и Сингапур, потеснивший Германию. В свою очередь, Франция выбила США из топ-10 списка.

Источник: Bloomberg