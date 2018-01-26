Патриарх Кирилл — о буме криптовалют
Патриарх Кирилл призвал защищать граждан от чрезмерных рисков в связи с бумом криптовалют.
У людей крышу сносит. И каждый говорит: что же я делаю, что же я сижу — надо же действовать, надо покупать эти биткоины. И ведь покупают, закладывая имущество, продавая свои дома. А потом вдруг биткоин за две недели рушится, и люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли, потеряли все, что имели
Патриарх Кирилл
Глава РПЦ подчеркнул, что церковь ставит перед собой задачу воспитать человека таким образом, чтобы «он не был порабощен страстями и стремился к праведному труду». Для этого последний, по его словам, «должен достойно вознаграждаться».
The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.
Источник: Совет Федерации
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