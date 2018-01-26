Эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили о распространении нового троянца Mezzo, способного красть как обычные деньги, так и криптовалюты.

Вирус распространяется с помощью сторонних программ-загрузчиков и передает злоумышленникам данные обо всех найденных у жертвы файлах. В тех из них, что предназначены для обмена между бухгалтерскими и банковскими системами, он может подменить реквизиты.

В компании уточнили, что пока вирус работает в фоновом режиме и лишь передает собранную с зараженного компьютера информацию на сервер мошенников. Предполагается, что создатели троянца готовятся к глобальной кампании. Пока большая часть заражений приходится на Россию.

Ранее The Village рассказывал, как пользователям защитить свои данные и понять, что принадлежащие им гаджеты уже взломали.

Источник: «Лаборатория Касперского»