В Госдуму внесли законопроект о создании крипторубля
Госдума рассмотрит законопроект о создании крипторубля и его закреплении в качестве средства платежа на территории России.
Автором инициативы выступил депутат от фракции КПРФ Ризван Курбанов. По его мнению, необходимо ввести в оборот цифровой финансовый актив, полностью подконтрольный российским госорганам.
Крипторубль будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций. Его защитят с помощью криптографических методов.
Соответствующие поправки планируется внести в Гражданский кодекс.
Ранее Минфин опубликовал проект закона о регулировании цифровых активов. В нем дается определение майнингу, криптовалюте и токену, а также предлагается менять криптовалюту на рубли. Центробанк России раскритиковал эту идею.
The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.
Источник: «Коммерсантъ»
КомментарииПодписаться