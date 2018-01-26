Госдума рассмотрит законопроект о создании крипторубля и его закреплении в качестве средства платежа на территории России.

Автором инициативы выступил депутат от фракции КПРФ Ризван Курбанов. По его мнению, необходимо ввести в оборот цифровой финансовый актив, полностью подконтрольный российским госорганам.

Крипторубль будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций. Его защитят с помощью криптографических методов.

Соответствующие поправки планируется внести в Гражданский кодекс.

Ранее Минфин опубликовал проект закона о регулировании цифровых активов. В нем дается определение майнингу, криптовалюте и токену, а также предлагается менять криптовалюту на рубли. Центробанк России раскритиковал эту идею.

The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.

Источник: «Коммерсантъ»