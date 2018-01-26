Клиника Doc+ запустила чат-бота для опроса пациентов
Мобильная клиника Doc+ запустила чат-бота для сбора анамнеза пациентов.
Система базируется на основе алгоритмов машинного обучения. Она собирает симптомы, историю болезни и подготавливает данные для врача. Бот позволяет врачу сосредоточиться на диагностике и лечении.
Сейчас сбор анамнеза занимает 60 % времени консультации и длится до 15 минут. Бот позволяет сократить время сбора в несколько раз и снизить вероятность ошибки.
Пока бот от Doc+ доступен для устройств на основе Android, релиз на iOS ожидается в начале февраля. По мере развития бота его интегрируют в работу узких специалистов.
Проект Doc+ стартовал в 2015 году. По данным компании сейчас в штате 300 специалистов: терапевты, педиатры, неврологи, отоларингологи, медсестры. Приема в клинике они не ведут.
Источник: «Ведомости»
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