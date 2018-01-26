Мобильная клиника Doc+ запустила чат-бота для сбора анамнеза пациентов.

Система базируется на основе алгоритмов машинного обучения. Она собирает симптомы, историю болезни и подготавливает данные для врача. Бот позволяет врачу сосредоточиться на диагностике и лечении.

Сейчас сбор анамнеза занимает 60 % времени консультации и длится до 15 минут. Бот позволяет сократить время сбора в несколько раз и снизить вероятность ошибки.

Пока бот от Doc+ доступен для устройств на основе Android, релиз на iOS ожидается в начале февраля. По мере развития бота его интегрируют в работу узких специалистов.

Проект Doc+ стартовал в 2015 году. По данным компании сейчас в штате 300 специалистов: терапевты, педиатры, неврологи, отоларингологи, медсестры. Приема в клинике они не ведут.

Источник: «Ведомости»