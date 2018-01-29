Правоохранительные органы предупредили, что перед чемпионатом мира по футболу и во время проведения матчей в России могут активизироваться мошенники, использующие подставные банкоматы для получения денег жертв.

При производстве фальшивых банкоматов злоумышленники используют списанное, но при этом рабочее оборудование, замаскированное под устройства известных банков. Обычно бывшие в употреблении банкоматы стоят от 10 до 100 тысяч рублей. Их снабжают специальным считывающим устройством. При попытке снять деньги жертва получает сообщение об ошибке, а данные ее карты передаются мошенникам. Вернуть похищенные средства при этом практически невозможно.

Предполагается, что главной целью атаки станут иностранные туристы, которым сложнее отличить настоящий банкомат от фальшивого из-за незнания банковской структуры страны.

Чтобы избежать проблем, Центробанк рекомендует пользоваться банкоматами, установленными в надежных местах — госучреждениях, отделениях банков, аэропортах и крупных торговых центрах. Однако эксперты отмечают, что фальшивые банкоматы находили и в аэропортах Шереметьево и Внуково, и в торговом центре «Охотный ряд».

В 2018 году чемпионата мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Источник: «Коммерсантъ»