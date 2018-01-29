В России появится сервис аренды автомобилей по подписке
Сооснователь сервиса доставки здоровой еды Just Food Сергей Королев планирует запустить сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке Flip.
Flip стартует весной 2018 года. Сейчас идет регистрация пользователей. Сначала в парке сервиса будет около 100 автомобилей, в том числе бизнес- и премиум-класса.
После заказа и проверки заявки представители сервиса будут привозить машину к дому клиента, а после окончания срока подписки — забирать. У пользователя будут три тарифа: «базовый» — за 49 тысяч рублей в месяц можно будет арендовать такие машины, как Skoda Octavia, VW Golf, Mazda 6, KIA Ceed, «бизнес» — за 59 тысяч рублей в месяц будут доступны Toyota Camry, Mercedes C-class, BMW X1 и Audi Q3, а также «премиум» — за 79 тысяч рублей в месяц можно будет арендовать Audi A6, BMW 5, Mercedes GLC.
В сервисе обещают взять на себя полное техобслуживание и сезонную подготовку автомобиля, а также гарантирует срочную замену машины в случае необходимости. Все машины застрахованы по ОСАГО и каско.
На первом этапе сервис будет работать только в Москве. Параллельно команда Flip хочет запустить сервис в других российских городах — миллионниках.
Источник: vc.ru
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