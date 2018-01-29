Сооснователь сервиса доставки здоровой еды Just Food Сергей Королев планирует запустить сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке Flip.

Flip стартует весной 2018 года. Сейчас идет регистрация пользователей. Сначала в парке сервиса будет около 100 автомобилей, в том числе бизнес- и премиум-класса.

После заказа и проверки заявки представители сервиса будут привозить машину к дому клиента, а после окончания срока подписки — забирать. У пользователя будут три тарифа: «базовый» — за 49 тысяч рублей в месяц можно будет арендовать такие машины, как Skoda Octavia, VW Golf, Mazda 6, KIA Ceed, «бизнес» — за 59 тысяч рублей в месяц будут доступны Toyota Camry, Mercedes C-class, BMW X1 и Audi Q3, а также «премиум» — за 79 тысяч рублей в месяц можно будет арендовать Audi A6, BMW 5, Mercedes GLC.

В сервисе обещают взять на себя полное техобслуживание и сезонную подготовку автомобиля, а также гарантирует срочную замену машины в случае необходимости. Все машины застрахованы по ОСАГО и каско.

На первом этапе сервис будет работать только в Москве. Параллельно команда Flip хочет запустить сервис в других российских городах — миллионниках.

Источник: vc.ru