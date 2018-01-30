Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад, в который вошли имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в список попали 210 человек.

В списке значатся бизнесмены Алишер Усманов, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов, Алексей Гордеев, Евгений Касперский, Аркадий Волож и другие представители списка Forbes с состоянием свыше миллиарда долларов.

Кроме того, в перечень попали политики Антон Вайно, Алексей Громов, Дмитрий Песков, Владислав Сурков, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Нарышкин, Александр Бортников, Юрий Чайка, Сергей Собянин, Георгий Полтавченко и другие.

Как прокомментировал бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид, попадание человека в «список олигархов» не означает, что Соединенные Штаты автоматически введут против него санкции. Однако риск попасть под санкции для фигурантов списка выше. Вероятнее всего, речь пойдет об ограничении работы с европейскими и американскими банками, заявил Фрид.

Ранее Госдепартамент США объявил, что начиная с 30 января Вашингтон может вводить санкции против иностранных компаний или людей «за значительные транзакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора».

Источник: «Коммерсантъ»