Роскомнадзор выявил случаи ограничения доступа к сайтам, не внесенным в Единый реестр запрещенной информации.

В ходе выборочной проверки выяснилось, что один из операторов связи блокировал доступ к официальным сайтам «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora. О нарушениях сообщили управления Роскомнадзора по Тюменской и Мурманской областям, а также Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

В ведомстве пояснили, что выявить несанкционированные блокировки удалось с помощью системы «Ревизор», которая автоматически проверяет, ограничивает ли провайдер доступ к сайтам из черного списка. Проверкой избыточных блокировок занимается Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору.

Единый реестр запрещенной информации ведется с ноября 2012 года. В него вносятся сайты с противоправным контентом — например, с пропагандой употребления наркотиков, экстремизма и детской порнографией. Операторы обязаны блокировать доступ к таким ресурсам. Сейчас в списке значатся более 100 тысяч сайтов.

Источник: «РБК»