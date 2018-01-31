Социальная сеть Facebook запретила публикацию объявлений о криптовалютах, проведении ICO и бинарных опционах.

Таким образом компания пытается уберечь пользователей от недобросовестных рекламодателей, которые используют возможности соцсети для мошенничества. В будущем Facebook может снять запрет, если научится определять, не пытаются ли создатели альткоинов и продавцы токенов обмануть покупателей.

Обновленные правила также касаются рекламы в Instagram и на платформе Audience Network.

Ранее администрация Facebook также решила пересмотреть правила формирования новостной ленты. Теперь в ней станет больше личных постов и местных новостей и меньше рекламы.

The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.

Источник: Facebook