Facebook запретил рекламировать криптовалюты и ICO
Социальная сеть Facebook запретила публикацию объявлений о криптовалютах, проведении ICO и бинарных опционах.
Таким образом компания пытается уберечь пользователей от недобросовестных рекламодателей, которые используют возможности соцсети для мошенничества. В будущем Facebook может снять запрет, если научится определять, не пытаются ли создатели альткоинов и продавцы токенов обмануть покупателей.
Обновленные правила также касаются рекламы в Instagram и на платформе Audience Network.
Ранее администрация Facebook также решила пересмотреть правила формирования новостной ленты. Теперь в ней станет больше личных постов и местных новостей и меньше рекламы.
The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.
Источник: Facebook
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