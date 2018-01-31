Общее состояние 96 российских миллиардеров, чьи имена вошли в «кремлевский доклад», за сутки сократилось на 1,06 миллиарда долларов.

Сильнее всего подешевели активы Вагита Алекперова («Лукойл») — на 226 миллионов долларов, Владимира Лисина (НЛМК) — на 205 миллионов долларов, а также Сулеймана Керимова («Полюс») — на 102 миллиона долларов.

При этом активы некоторых предпринимателей из «кремлевского доклада» укрепились к концу дня. Например, оценка состояния Алишера Усманова выросла на 19 миллионов долларов, а Олега Тинькова — на 17 миллионов долларов.

В процентном выражении российские миллиардеры из списка Минфина США потеряли 0,3 % совокупного состояния. Их общее состояние оценивается в 420 миллиардов долларов.

При этом эксперт Атлантического совета, разрабатывавший рекомендации для «кремлевского доклада», Андерс Ослунд заявил, что список имен в докладе изменили в последний момент.

«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек (никто не знает, кто это был) отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России, а также 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — рассказал он.

По мнению Ослунда, «кремлевский доклад» только укрепит российскую элиту, хотя должен был ее расколоть.

Ранее министерство финансов США опубликовало открытую версию «кремлевского доклада». В список вошли 210 человек: все члены российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, руководство президентской администрации, руководители госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены с состоянием свыше миллиарда долларов. Содержание дополнительного секретного перечня не разглашалось.

Источник: «РБК», телеканал «Дождь»