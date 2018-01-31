Российское исследовательское агентство блогеров выяснило, сколько зарабатывают блогеры и звезды шоу-бизнеса на рекламе, которую размещают на своих страницах в соцсетях.

Персона

Доход в рублях

Ольга Бузова

48 миллионов

Ксения Бородина

44 миллиона

Блогер Wylsacom

28 миллионов

Амиран Сардаров — автор проекта «Дневник Хача»

27,3 миллиона

Николай Соболев

26 миллионов

Главный редактор издания Sports.Ru Юрий Дудь не вошел в пятерку лидеров. Его доход от рекламы в соцсетях составил 17,6 миллиона рублей. Он занял шестую строчку списка.

 Все приведенные в списке данные являются экспертной оценкой суммарного дохода блогеров за период с июля по декабрь 2017 года.

Источник: РИАБ