Сколько российские знаменитости зарабатывают на рекламе в соцсетях
Российское исследовательское агентство блогеров выяснило, сколько зарабатывают блогеры и звезды шоу-бизнеса на рекламе, которую размещают на своих страницах в соцсетях.
Персона
Доход в рублях
Ольга Бузова
48 миллионов
Ксения Бородина
44 миллиона
Блогер Wylsacom
28 миллионов
Амиран Сардаров — автор проекта «Дневник Хача»
27,3 миллиона
Николай Соболев
26 миллионов
Главный редактор издания Sports.Ru Юрий Дудь не вошел в пятерку лидеров. Его доход от рекламы в соцсетях составил 17,6 миллиона рублей. Он занял шестую строчку списка.
Все приведенные в списке данные являются экспертной оценкой суммарного дохода блогеров за период с июля по декабрь 2017 года.
Источник: РИАБ
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