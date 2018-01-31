Российское исследовательское агентство блогеров выяснило, сколько зарабатывают блогеры и звезды шоу-бизнеса на рекламе, которую размещают на своих страницах в соцсетях.

Персона Доход в рублях

Ольга Бузова 48 миллионов

Ксения Бородина 44 миллиона

Блогер Wylsacom 28 миллионов

Амиран Сардаров — автор проекта «Дневник Хача» 27,3 миллиона

Николай Соболев 26 миллионов

Главный редактор издания Sports.Ru Юрий Дудь не вошел в пятерку лидеров. Его доход от рекламы в соцсетях составил 17,6 миллиона рублей. Он занял шестую строчку списка.

Все приведенные в списке данные являются экспертной оценкой суммарного дохода блогеров за период с июля по декабрь 2017 года.

Источник: РИАБ