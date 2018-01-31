Министр экономического развития Максим Орешкин предложил освободить предпринимателей от обязанности указывать юридический адрес при регистрации компаний.

По словам Орешкина, существующие требования приводят к формированию рынка серых услуг по аренде юридических адресов, которые в Москве обходятся в сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Вместо этого Минэкономразвития предлагает указывать при регистрации номер арендованной в банке почтовой ячейки.

Кроме того, ведомство планирует отменить комиссию банков при открытии счетов, а также государственную пошлину при регистрации фирмы в случае подачи документов в электронном виде.

Источник: Максим Орешкин