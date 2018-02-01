Комитет Госдумы по финансовому рынку готовит законопроект о создании единого реестра кредитных досье юридических лиц на базе Центробанка. Такой реестр нужен для борьбы с мошенничеством и повышения прозрачности.

В кредитном досье содержится вся информация по финансовому анализу заемщика, полные условия кредитования, документы о залоге и так далее. Пропажа кредитных досье в отдельных банках и возможное повторение этой ситуации создает риски для финансового рынка, говорится в материалах комитета.

К примеру, из Промсвязьбанка перед санацией пропали или были уничтожены кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму 109,1 миллиарда рублей, заявлял в конце декабря зампред ЦБ Василий Поздышев. Примерно на такую же сумму банк финансировал собственные субординированные обязательства, напомнил Поздышев, но не отражал эти операции в отчетности.

Идея выглядит полезной и для регулятора, и для рынка в целом, говорит директор департамента кредитных рисков малого и среднего бизнеса Бинбанка Александр Чибисов: единый реестр позволит снизить риски искажения информации и вообще сделает информацию доступнее.

Сейчас, когда банки одобряют кредит крупному бизнесу, им относительно несложно проверить кредитную нагрузку заемщика, а что касается малого и среднего бизнеса — тут проблема, указывает аналитик АКРА Кирилл Лукашук, поэтому для таких целей новый реестр будет полезен.

Источник: «Ведомости»