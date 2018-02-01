Агентство по страхованию вкладов подает массовые иски к вкладчикам обанкротившихся банков, снявшим деньги примерно за месяц до отзыва лицензии.

Таким образом АСВ хочет взыскать деньги как с юридических, так и с физических лиц. После признания сделки недействительной вкладчик обязан вернут деньги в банк, то есть АСВ. Позднее он может получить до 1,4 миллиона рублей, гарантированных системой страхования вкладов. Оставшуюся сумму можно получить через реестр кредиторов, при этом возврат денег не гарантирован.

По данным Союза пострадавших вкладчиков, к бывшим вкладчикам Татфондбанка подано 400 исков, Военно-промышленного банка — более 150.

В АСВ сообщили газете «Коммерсантъ», что оспаривают только сделки, выходящие за «пределы обычной хозяйственной деятельности».

Для принятия решения в пользу АСВ суду достаточно наличия в проблемном банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада. Такая картотека — признак неплатежеспособности организации.

При этом глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что подобные иски подрывают доверие россиян к банковской системе.

The Village уже рассказывал, что происходит с топовыми банками и пора ли беспокоиться.

Источник: «Коммерсантъ», vc.ru